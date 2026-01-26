«Автодор» опроверг рост цен на платные дороги в январе

«В связи с распространяемой в социальных сетях информацией о повышении тарифов, сообщаем: в этом году госкомпания „Автодор“ еще не индексировала тарифы на проезд по платным федеральным трассам», — говорится в заявлении.

Компания «Автодор» пока не пересматривала тарифы на проезд по платным трассам в 2026 году. Об этом пресс-служба госкомпании сообщила в своем Telegram-канале 26 января.

Ранее глава «Автодора» Вячеслав Петушенко сообщил, что компания рассматривает повышение стоимости проезда по своим платным дорогам в 2026 году.