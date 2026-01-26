«Аэрофлот» ограничил регистрацию из-за сбоя в системе бронирования

Авиакомпания «Аэрофлот» временно ограничила регистрацию пассажиров и багажа, а также оформление, переоформление и возврат билетов. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

По данным перевозчика, ограничения связаны с глобальным сбоем в системе бронирования Leonardo (Сирена-Трэвел).

Кроме того, временно недоступны дополнительные услуги «во всех каналах продаж авиакомпании» — на сайте, через контакт-центр и у агентов. Компания предупредила, что возможны корректировки в расписании рейсов.