Жительнице Рязанской области исполнилось 90 лет

Жительница села Чермные Кадомского округа Анна Китушина 24 января отметила 90-летний юбилей. Об этом сообщили в соцсетях местного центра соцобслуживания населения.

У жительницы села есть двое сыновей, пятеро внуков и тринадцать правнуков. День рождения она отметила в кругу родных.

Анна Китушина родилась в 1936 году в многодетной семье в селе Чермные. В 1939 году с родителями уезжала в Казахстан. Перед началом Великой Отечественной войны вернулась в родное село, где и окончила школу. В 1958 году вышла замуж.

Фото: группа ГБУ РО «Кадомский КЦСОН» в «ВК».