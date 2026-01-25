Зеленский отказался выводить ВСУ из Донбасса

Как заявил Зеленский, позиция Украины по территориям была озвучена ранее и «повторяться не будет». Кроме того, он отметил, что США «пытаются найти компромисс», к которому все должны быть готовы. Напомним, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков 23 января заявлял, что ВСУ для урегулирования конфликта должны покинуть Донбасс.

