Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Вск, 25
-18°
Пнд, 26
-15°
Втр, 27
-8°
ЦБ USD 75.92 -0.12 24/01
ЦБ EUR 89.06 0.27 24/01
Нал. USD 76.00 / 77.00 25/01 07:00
Нал. EUR 89.00 / 91.00 25/01 07:00
Новости
Итоги года New
Публикации
Тренировался на земле, играл против Витиньи из ПСЖ. Интервью с покорит...
Николай Титков — родился в Рязани. В 2025 году футболис...
22 января 13:54
3 271
Вонь, холод и риск замыкания. Жители многострадальной пятиэтажки в Ряз...
Подвал многоквартирного дома № 41, расположенного в Ряз...
19 января 18:11
2 186
Как «не заглохнуть» зимой? Чек-лист от эксперта
Зима и календарная, и природная в полном разгаре. Впере...
16 января 16:30
1 150
Рязань — дважды новогодняя столица. Сравнение 2020 и 2026 годов
Рязань уже два раза становилась новогодней столицей Рос...
16 января 13:35
4 407
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
Мосты, дороги и школы. Интервью с Павлом Супруном
О 90-х, фанатском движении и разочаровании в системе. Интервью с Денисом Боковым
«Сегодня чиновник не калужский волк, а товарищ». Интервью с управляющим директором ГК «Зеленый сад — наш дом»
«Я не кабинетный человек». Первое большое интервью Рустама Халикова
ИТОГИ ГОДА 2025
Все спецпроекты →
Зеленский отказался выводить ВСУ из Донбасса
Как заявил Зеленский, позиция Украины по территориям была озвучена ранее и «повторяться не будет». Кроме того, он отметил, что США «пытаются найти компромисс», к которому все должны быть готовы. Напомним, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков 23 января заявлял, что ВСУ для урегулирования конфликта должны покинуть Донбасс.

Владимир Зеленский на пресс-конференции в Литве снова отказался выводить ВСУ из Донбасса. Об этом 25 января сообщила «Российская газета» со ссылкой на издание «Страна.ua».

Как заявил Зеленский, позиция Украины по территориям была озвучена ранее и «повторяться не будет».

Кроме того, он отметил, что США «пытаются найти компромисс», к которому все должны быть готовы.

Напомним, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков 23 января заявлял, что ВСУ для урегулирования конфликта должны покинуть Донбасс.