В Рязани прошли съемки передачи «Поедем, поедим!»
Ведущий передачи Федерико Арнальди продегустировал местные пироги, посетил мастер-класс по плетению Михайловского кружева и побывал в роли средневекового рыцаря. Отмечается, что выпуск выйдет в эфир 21 февраля. Возрастное ограничение — 16+.
В Рязани прошли съемки передачи «Поедем, поедим!» телеканала НТВ. Об этом 23 января сообщили в группе «Куда Надо? Блог travelнутой рязанки» в «ВК».
Ведущий передачи Федерико Арнальди продегустировал местные пироги, посетил мастер-класс по плетению Михайловского кружева и побывал в роли средневекового рыцаря.
Отмечается, что выпуск выйдет в эфир 21 февраля.
Возрастное ограничение — 16+.
Фото: группа «Куда Надо? Блог travelнутой рязанки» в «ВК». Видео — группа Лесопарка в «ВК», Telegram-канал передачи «Поедем, поедим!».