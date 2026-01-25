В Рязани прошли съемки передачи «Поедем, поедим!»

Ведущий передачи Федерико Арнальди продегустировал местные пироги, посетил мастер-класс по плетению Михайловского кружева и побывал в роли средневекового рыцаря. Отмечается, что выпуск выйдет в эфир 21 февраля. Возрастное ограничение — 16+.

Фото: группа «Куда Надо? Блог travelнутой рязанки» в «ВК». Видео — группа Лесопарка в «ВК», Telegram-канал передачи «Поедем, поедим!».