Тренировался на земле, играл против Витиньи из ПСЖ. Интервью с покорит...
Николай Титков — родился в Рязани. В 2025 году футболис...
22 января 13:54
2 929
Вонь, холод и риск замыкания. Жители многострадальной пятиэтажки в Ряз...
Подвал многоквартирного дома № 41, расположенного в Ряз...
19 января 18:11
2 111
Как «не заглохнуть» зимой? Чек-лист от эксперта
Зима и календарная, и природная в полном разгаре. Впере...
16 января 16:30
1 120
Рязань — дважды новогодняя столица. Сравнение 2020 и 2026 годов
Рязань уже два раза становилась новогодней столицей Рос...
16 января 13:35
4 364
В Рязани прошли съемки передачи «Поедем, поедим!»
Ведущий передачи Федерико Арнальди продегустировал местные пироги, посетил мастер-класс по плетению Михайловского кружева и побывал в роли средневекового рыцаря. Отмечается, что выпуск выйдет в эфир 21 февраля. Возрастное ограничение — 16+.

В Рязани прошли съемки передачи «Поедем, поедим!» телеканала НТВ. Об этом 23 января сообщили в группе «Куда Надо? Блог travelнутой рязанки» в «ВК».

Ведущий передачи Федерико Арнальди продегустировал местные пироги, посетил мастер-класс по плетению Михайловского кружева и побывал в роли средневекового рыцаря.

Отмечается, что выпуск выйдет в эфир 21 февраля.

Возрастное ограничение — 16+.

Фото: группа «Куда Надо? Блог travelнутой рязанки» в «ВК». Видео — группа Лесопарка в «ВК», Telegram-канал передачи «Поедем, поедим!».