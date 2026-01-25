В России хотят запретить публиковать готовые домашние задания и решения ЕГЭ

В России предложили запретить публиковать готовые домашние задания. Соответствующий проект поправок подготовило Минпросвещения, передало 24 января ТАСС.
Согласно документу, предлагается запретить распространение готовых решений из учебников, олимпиадных заданий, контрольно-измерительных материалов ЕГЭ/ОГЭ.
Предполагается, что в случае размещения соответствующей информации на сайтах доступ к ним заблокирует Роскомнадзор.
Как уточнили в министерстве, ограничения будут носить адресный характер. Они не предполагают полного запрета любых вспомогательных материалов. Официальные данные из учебников и их электронных версий, а также задания и решения, опубликованные самими организаторами олимпиад, разрешат размещать.
Отмечается, что новые меры призваны повысить мотивацию учеников к самостоятельной работе.
Законопроект проходит педагогическую экспертизу, заключили в министерстве.