В России хотят запретить публиковать готовые домашние задания и решения ЕГЭ

Согласно документу, предлагается запретить распространение готовых решений из учебников, олимпиадных заданий, контрольно-измерительных материалов ЕГЭ/ОГЭ. Предполагается, что в случае размещения соответствующей информации на сайтах доступ к ним заблокирует Роскомнадзор. Как уточнили в Минпросвещения, ограничения будут носить адресный характер. Они не предполагают полного запрета любых вспомогательных материалов. Официальные данные из учебников и их электронных версий, а также задания и решения, опубликованные самими организаторами олимпиад, разрешат размещать.