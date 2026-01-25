В Госдуме предложили сделать обучение некоторым профессиям бесплатным

В России предложили сделать первое образование в вузах и колледжах бесплатным по ряду профессий. С соответствующей инициативой выступил депутат Госдумы Сергей Миронов. По его мнению, специалистов, в которых «крайне нуждается страна», нужно готовить бесплатно. Среди них — будущие педагоги, медики, инженеры, программисты.