С сентября российские банки перейдут на единый QR-код

Банки до 1 сентября 2026 года должны завершить подготовку систем к работе с универсальным QR-кодом на базе решения Национальной системы платежных карт. Отмечается, что это позволит покупателям и продавцам упростить процесс оплаты. По универсальному QR-коду можно будет получить доступ к СБП, сервисам банков или рассрочки, а в будущем — к цифровым рублям. Процесс перехода уже идет.