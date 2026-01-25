Рязань
Рязанский ветеринар усыпил теленка и выдал за мертвого, чтобы украсть
В Александро-Невском районе ветеринар украл теленка. Об этом 25 января сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

54-летний ветеринар рассказал руководителю сельхозпредприятия, что на ферме случился падеж теленка. Якобы он первый увидел, что животное лежит без движения. После, как заявил работник, он вынес труп, чтобы не подвергать все стадо опасности.

Руководитель предприятия не поверил ветврачу и обратился в полицию.

Оперативники уголовного розыска опросили остальных работников фермы и установили, что злоумышленник грузил в автомобиль теленка. В усадьбе мужчины полицейские нашли животное.

По предварительной информации УМВД, ветеринар решил похитить теленка и дал ему снотворное. Он вынес животное, погрузил в машину и увез в свое хозяйство, где разводил крупный рогатый скот.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по части 1 статьи 158 УК РФ, по которой грозит до двух лет тюрьмы.