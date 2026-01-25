Рязанский ветеринар усыпил теленка и выдал за мертвого, чтобы украсть

54-летний ветеринар рассказал руководителю сельхозпредприятия, что на ферме случился падеж теленка. Якобы он первый увидел, что животное лежит без движения. После, как заявил работник, он вынес труп, чтобы не подвергать все стадо опасности. Руководитель предприятия не поверил ветврачу и обратился в полицию. Оперативники уголовного розыска опросили остальных работников фермы и установили, что злоумышленник грузил в автомобиль теленка. В усадьбе полицейские нашли животное. По предварительной информации УМВД, ветеринар решил похитить теленка и дал ему снотворное.

