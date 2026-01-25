Рязанцы сообщили о ДТП с участием машины ДПС

Отмечается, что авария случилась 25 января на перекрестке улиц Есенина и Маяковского. По предварительной информации рязанцев, столкнулись «Шкода» и машина ДПС. На опубликованных кадрах видно, что у полицейского автомобиля смята передняя дверь. Данных о пострадавших не поступало. Официальная информация уточняется.