Рязанцы сообщили о ДТП с участием машины ДПС
Отмечается, что авария случилась 25 января на перекрестке улиц Есенина и Маяковского. По предварительной информации рязанцев, столкнулись «Шкода» и машина ДПС. На опубликованных кадрах видно, что у полицейского автомобиля смята передняя дверь. Данных о пострадавших не поступало. Официальная информация уточняется.
Фото: Telegram-канал «Рязанский слон».