Рязанцев предупредили о мошенниках, действующих от имени госжилинспекции

Отмечается, что злоумышленники создают групповые чаты в мессенджерах и выдают себя за сотрудников госжилинспекции. Под разными предлогами они просят уточнить данные: про жилье, перепланировку, утечки газа или воды, пожарную безопасность, место проживания. «Цель одна — заставить перейти по ссылке и выманить личные данные, пароли и данные банковских карт», — говорится в сообщении. Рязанцев призвали не сообщать свои личные данные и не переходить по ссылкам.

