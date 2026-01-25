Рязанцев предупредили о мошенниках, действующих от имени госжилинспекции
Отмечается, что злоумышленники создают групповые чаты в мессенджерах и выдают себя за сотрудников госжилинспекции. Под разными предлогами они просят уточнить данные: про жилье, перепланировку, утечки газа или воды, пожарную безопасность, место проживания. «Цель одна — заставить перейти по ссылке и выманить личные данные, пароли и данные банковских карт», — говорится в сообщении. Рязанцев призвали не сообщать свои личные данные и не переходить по ссылкам.
Рязанцев предупредили о мошенниках, действующих от имени госжилинспекции. Об этом сообщили в соцсетях региональной организации.
Отмечается, что злоумышленники создают групповые чаты в мессенджерах и выдают себя за сотрудников госжилинспекции. Под разными предлогами они просят уточнить данные: про жилье, перепланировку, утечки газа или воды, пожарную безопасность, место проживания.
«Цель одна — заставить перейти по ссылке и выманить личные данные, пароли и данные банковских карт», — говорится в сообщении.
Рязанцев призвали не сообщать свои личные данные и не переходить по ссылкам.