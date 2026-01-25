Россиянам рассказали о схеме аферистов с «диагностикой» аккаунта на «Госуслугах»
По данным ведомства, мошенники отправляют на почту письмо о регистрации доверенности на имя потенциальной жертвы. Затем ей звонят неизвестные, представляются чиновниками и говорят о необходимости провести диагностику аккаунта на «Госуслугах». В случае, если человек отказывается общаться, к схеме подключаются якобы правоохранители и начинают массово писать в мессенджерах, звонить. Цель мошеннической схемы, по данным МВД, — хищение средств. В ведомстве призвали россиян не переходить по ссылкам от неизвестных. Уведомления от «Госуслуг» рекомендовали проверять вручную.
