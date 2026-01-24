В Рязани засняли световые столбы

Фото были сделаны ночью с 23 на 24 января. Их прислали из разных районов города.

В Рязани засняли световые столбы. Фотографии опубликовали в Telegram-канале «Топор. Рязань».

Справка:

Световые столбы — это визуальное атмосферное явление, которое появляется в холодную погоду. Солнечный свет отражается на гранях ледяных кристалликов, которые находятся в воздухе во взвешенном состоянии. Столбы могут быть разукрашены в разные цвета и появляться пачками по несколько штук.