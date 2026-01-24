В Рязани дети вернулись в семью из «Дома ребенка»

Дети временно находились в центре из-за сложных жизненных обстоятельств, но их семья смогла преодолеть трудности и восстановить условия для полноценного ухода и заботы. Специалисты учреждения оказывали всестороннюю поддержку, а сами родители проявили решимость и ответственность, чтобы воссоединиться с детьми, отметили в центре.

Три рязанских ребенка — брат и две сестры — вернулись домой к родителям. Об этом сообщили в соцсетях «Лечебно-реабилитационного центра «Дом ребенка».

«Мы рады видеть улыбки на лицах ребятишек и надеемся, что впереди их ждут заботливые объятия близких и тепло домашнего очага», — написали в посте.

Фото — «Дом ребенка».