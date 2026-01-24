У рязанки украли авто, дело направили в суд

Рязанка сообщила, что в ноябре 2025 года ее «Шевроле Нива» без ее согласия увезли третьи лица. Женщина признана потерпевшей, расследование завершено, дело направили в суд. Также сообщается, что за прошедшую неделю прокуратура региона получила 564 обращения, 356 из них разрешены по существу — в том числе 91 по вопросам регистрации преступлений, 67 — по исполнительному производству и 22 — по ЖКХ.

