Сладкая газировка оказалась связана с повышенным риском депрессии

Анализ пяти крупнейших научных баз (PubMed, Scopus, Cochrane Library, Epistemonikos и medRxiv) показал, что у тех, кто регулярно пил газировку, вероятность проявления депрессии была на 39% выше, чем у тех, кто избегал таких напитков. При этом важен был не столько объем потребления, сколько сам факт регулярного употребления — даже небольшие порции могли быть связаны с ухудшением психического состояния.

Употребление сладких безалкогольных напитков, включая популярную колу, оказалось связано с повышенным риском развития депрессии. К такому выводу пришли вьетнамские ученые, обобщив данные более чем полумиллиона человек со всего мира, данные опубликовали в КП.

Анализ пяти крупнейших научных баз показал, что у тех, кто регулярно пил газировку, вероятность проявления депрессии была на 39% выше, чем у тех, кто избегал таких напитков. При этом важен был не столько объем потребления, сколько сам факт регулярного употребления — даже небольшие порции могли быть связаны с ухудшением психического состояния.

Исследователи подчеркнули, что причинно-следственная связь не была доказана. Оставалось неясным, вызывала ли газировка депрессию или люди с предрасположенностью к ней чаще тянулись к сладким напиткам в поисках эмоционального утешения.

Ранее аналогичные выводы делали ученые из США и Азии. Американские специалисты предполагали, что избыток сахара мог негативно влиять на работу мозга и психику, хотя точный механизм так и не был установлен.

В качестве альтернативы врачи рекомендовали пить чистую воду — а также отмечали, что несладкий черный кофе мог, наоборот, снижать риск депрессии.