Рязанцев пригласили прокатиться на аэростате в Рыбацкой деревне

Сообщается, что в «Рыбацкой деревне» стартовал зимний сезон привязных подъемов на аэростате. Благоприятные метеоусловия — мороз до -20°C и слабый ветер (до 3 м/с) — позволяют провести мероприятие в полном объеме. Аэростат будет подниматься на высоту 30-50 метров, каждый полет продлится около 4 минут. За один раз в корзине могут подняться 4-6 человек — семьи и компании летают вместе, одиночные участники объединяются в группы для баланса веса. Организаторы предупредили, что предоплата не требуется, также, как и запись — подъемы проходят в порядке живой очереди.

Фото — «Небо России».