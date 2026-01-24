Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Сбт, 24
-19°
Вск, 25
-18°
Пнд, 26
-17°
ЦБ USD 75.92 -0.12 24/01
ЦБ EUR 89.06 0.27 24/01
Нал. USD 77.06 / 77.00 24/01 16:30
Нал. EUR 90.26 / 91.00 24/01 16:30
Новости
Итоги года New
Публикации
Тренировался на земле, играл против Витиньи из ПСЖ. Интервью с покорит...
Николай Титков — родился в Рязани. В 2025 году футболис...
22 января 13:54
2 292
Вонь, холод и риск замыкания. Жители многострадальной пятиэтажки в Ряз...
Подвал многоквартирного дома № 41, расположенного в Ряз...
19 января 18:11
1 950
Как «не заглохнуть» зимой? Чек-лист от эксперта
Зима и календарная, и природная в полном разгаре. Впере...
16 января 16:30
1 056
Рязань — дважды новогодняя столица. Сравнение 2020 и 2026 годов
Рязань уже два раза становилась новогодней столицей Рос...
16 января 13:35
4 244
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
Мосты, дороги и школы. Интервью с Павлом Супруном
О 90-х, фанатском движении и разочаровании в системе. Интервью с Денисом Боковым
«Сегодня чиновник не калужский волк, а товарищ». Интервью с управляющим директором ГК «Зеленый сад — наш дом»
«Я не кабинетный человек». Первое большое интервью Рустама Халикова
ИТОГИ ГОДА 2025
Все спецпроекты →
Рязанцев пригласили прокатиться на аэростате в Рыбацкой деревне
Сообщается, что в «Рыбацкой деревне» стартовал зимний сезон привязных подъемов на аэростате. Благоприятные метеоусловия — мороз до -20°C и слабый ветер (до 3 м/с) — позволяют провести мероприятие в полном объеме. Аэростат будет подниматься на высоту 30-50 метров, каждый полет продлится около 4 минут. За один раз в корзине могут подняться 4-6 человек — семьи и компании летают вместе, одиночные участники объединяются в группы для баланса веса. Организаторы предупредили, что предоплата не требуется, также, как и запись — подъемы проходят в порядке живой очереди.

Рязанцев пригласили прокатиться на аэростате в Рыбацкой деревне. Пост с информацией опубликовали в соцсетях Фестиваля «Небо России».

Сообщается, что в «Рыбацкой деревне» стартовал зимний сезон привязных подъемов на аэростате. Благоприятные метеоусловия — мороз до -20°C и слабый ветер (до 3 м/с) — позволяют провести мероприятие в полном объеме.

Аэростат будет подниматься на высоту 30-50 метров, каждый полет продлится около 4 минут. За один раз в корзине могут подняться 4-6 человек — семьи и компании летают вместе, одиночные участники объединяются в группы для баланса веса.

Организаторы предупредили, что предоплата не требуется, также, как и запись — подъемы проходят в порядке живой очереди.

Фото — «Небо России».