Опубликован прогноз погоды на 25 января в Рязанской области

В воскресенье 25 января прогнозируется переменная облачность. Преимущественно без осадков. На дорогах ожидают гололедицу. Ветер переменных направлений, 2-7 м/с. Температура воздуха по области ночью опустится до −28…−23°С, местами до -30°С, днем будет до −20…−15°С.