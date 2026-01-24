Мэр показал, как убирают снег на рязанских дорогах
«В выходные продолжаем уборку городских территорий. Организовано дежурство КДМ, бригады Дирекции благоустройства очищают пешеходные зоны и остановки общественного транспорта, проводится механизированная обработка тротуаров», — написал Ясинский.
Мэр Борис Ясинский показал, как убирают снег на рязанских дорогах. Фотографиями он поделился у себя в Telegram-канале 24 января.
