Кокошник во Дворце торжеств в Рязани останется на весь 2026 год

Установленный в декабре 2025 года, кокошник стал одной из самых востребованных локаций для фото, написали в посте. По местной легенде, девушка, сфотографировавшаяся с ним, скоро найдет жениха, а семейные пары укрепят союз.

Популярную фотозону в виде кокошника у Дворца торжеств решили не разбирать: она будет работать весь год. Об этом сообщили в пресс-службе ГБУ РО «Сервис-ЗАГС» .

Фото — ГБУ РО «Сервис-ЗАГС».