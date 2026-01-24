Китай резко сократил импорт российских сладостей

Основной объем экспорта пришелся на шоколад (26,8 млн долларов), однако его поставки упали в 2,4 раза. Импорт мучных изделий снизился на 6%, сахаристых — на 25%.

Китай в 2025 году сократил закупки российской кондитерской продукции до 47,1 млн долларов — почти в два раза по сравнению с 2024 годом и до минимума за последние восемь лет. Об этом написали РИА Новости.

В результате Россия опустилась с 3-го на 9-е место среди поставщиков шоколада в Китай. Лидерами стали Италия, Швейцария и Бельгия. В категории сахаристых изделий Россия поднялась с 20-го на 18-е место, но остается далеко позади США, Таиланда и Японии.