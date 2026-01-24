Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Сбт, 24
-18°
Вск, 25
-18°
Пнд, 26
-17°
ЦБ USD 75.92 -0.12 24/01
ЦБ EUR 89.06 0.27 24/01
Нал. USD 77.06 / 77.00 24/01 16:30
Нал. EUR 90.26 / 91.00 24/01 16:30
Новости
Итоги года New
Публикации
Тренировался на земле, играл против Витиньи из ПСЖ. Интервью с покорит...
Николай Титков — родился в Рязани. В 2025 году футболис...
22 января 13:54
2 530
Вонь, холод и риск замыкания. Жители многострадальной пятиэтажки в Ряз...
Подвал многоквартирного дома № 41, расположенного в Ряз...
19 января 18:11
1 986
Как «не заглохнуть» зимой? Чек-лист от эксперта
Зима и календарная, и природная в полном разгаре. Впере...
16 января 16:30
1 072
Рязань — дважды новогодняя столица. Сравнение 2020 и 2026 годов
Рязань уже два раза становилась новогодней столицей Рос...
16 января 13:35
4 275
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
Мосты, дороги и школы. Интервью с Павлом Супруном
О 90-х, фанатском движении и разочаровании в системе. Интервью с Денисом Боковым
«Сегодня чиновник не калужский волк, а товарищ». Интервью с управляющим директором ГК «Зеленый сад — наш дом»
«Я не кабинетный человек». Первое большое интервью Рустама Халикова
ИТОГИ ГОДА 2025
Все спецпроекты →
Китай резко сократил импорт российских сладостей
Основной объем экспорта пришелся на шоколад (26,8 млн долларов), однако его поставки упали в 2,4 раза. Импорт мучных изделий снизился на 6%, сахаристых — на 25%.

Китай в 2025 году сократил закупки российской кондитерской продукции до 47,1 млн долларов — почти в два раза по сравнению с 2024 годом и до минимума за последние восемь лет. Об этом написали РИА Новости.

Основной объем экспорта пришелся на шоколад (26,8 млн долларов), однако его поставки упали в 2,4 раза. Импорт мучных изделий снизился на 6%, сахаристых — на 25%.

В результате Россия опустилась с 3-го на 9-е место среди поставщиков шоколада в Китай. Лидерами стали Италия, Швейцария и Бельгия. В категории сахаристых изделий Россия поднялась с 20-го на 18-е место, но остается далеко позади США, Таиланда и Японии.