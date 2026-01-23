За неделю ВС РФ нанесли пять групповых ударов по военным объектам на Украине

Удары нанесли в ответ на террористические атаки ВСУ по гражданским объектам в России. В результате поражены предприятия военной промышленности, объекты энергетики и транспортной инфраструктуры, используемые в интересах ВСУ, склады боеприпасов и горючего, цеха производства, места хранения и запуска БПЛА дальнего действия. Также ВС РФ ударили по пунктам временной дислокации вооруженных формирований Украины и иностранных наемников.

С 17 по 23 января ВС РФ нанесли массированный и пять групповых ударов по объектам на Украине. Об этом сообщили в соцсетях Минобороны.

Удары нанесли в ответ на террористические атаки ВСУ по гражданским объектам в России.

В результате поражены предприятия военной промышленности, объекты энергетики и транспортной инфраструктуры, используемые в интересах ВСУ, склады боеприпасов и горючего, цеха производства, места хранения и запуска БПЛА дальнего действия.

Также ВС РФ ударили по пунктам временной дислокации вооруженных формирований Украины и иностранных наемников.