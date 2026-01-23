Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Птн, 23
-15°
Сбт, 24
-18°
Вск, 25
-17°
ЦБ USD 76.04 -1.48 23/01
ЦБ EUR 88.79 -1.93 23/01
Нал. USD 77.06 / 77.00 23/01 13:50
Нал. EUR 90.26 / 90.51 23/01 13:50
Новости
Итоги года New
Публикации
Тренировался на земле, играл против Витиньи из ПСЖ. Интервью с покорит...
Николай Титков — родился в Рязани. В 2025 году футболис...
Вчера 13:54
1 129
Вонь, холод и риск замыкания. Жители многострадальной пятиэтажки в Ряз...
Подвал многоквартирного дома № 41, расположенного в Ряз...
19 января 18:11
1 737
Как «не заглохнуть» зимой? Чек-лист от эксперта
Зима и календарная, и природная в полном разгаре. Впере...
16 января 16:30
970
Рязань — дважды новогодняя столица. Сравнение 2020 и 2026 годов
Рязань уже два раза становилась новогодней столицей Рос...
16 января 13:35
4 054
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
Мосты, дороги и школы. Интервью с Павлом Супруном
О 90-х, фанатском движении и разочаровании в системе. Интервью с Денисом Боковым
«Сегодня чиновник не калужский волк, а товарищ». Интервью с управляющим директором ГК «Зеленый сад — наш дом»
«Я не кабинетный человек». Первое большое интервью Рустама Халикова
ИТОГИ ГОДА 2025
Все спецпроекты →
ВТБ узнал, на что чаще тратит молодежь

В преддверии Дня российского студенчества ВТБ проанализировал траты клиентов по молодежной карте. Исследование транзакционной активности показало, что самыми популярными категориями покупок у молодежи стали супермаркеты, кафе и рестораны, а также маркетплейсы.

Также в числе наиболее востребованных категорий — товары для дома, оплата поездок на транспорте, одежда и обувь, электроника, аптеки, такси и АЗС. Средний чек в этих категориях составил 1,7 тыс. рублей. Наибольшие расходы зафиксированы при покупке электроники (в среднем 5,8 тыс. рублей), на маркетплейсах (2,7 тыс. рублей), а также в магазинах одежды и обуви (2,6 тыс. рублей).

«Молодым людям сегодня важно не просто тратить по карте — они хотят получать максимум выгоды от своих покупок. Молодежь совмещает онлайн-покупки, развлечения и повседневные расходы, а программа лояльности и специальные предложения от партнеров помогают делать это выгоднее», — отметил Алексей Охорзин, старший вице-президент, руководитель департамента продуктов розничного бизнеса ВТБ.

Провести День российского студенчества интересно поможет Пушкинская карта. Картой можно оплатить билеты в кино, театр, музей или на концерт. Лимит карты на год — 5 тыс. рублей, 2 тыс. из которых можно потратить на кино. Оформить карту можно в приложениях «Госуслуги Культура» и ВТБ Онлайн (если пользователь — клиент банка), оформление займет несколько минут.