ВТБ узнал, на что чаще тратит молодежь

В преддверии Дня российского студенчества ВТБ проанализировал траты клиентов по молодежной карте. Исследование транзакционной активности показало, что самыми популярными категориями покупок у молодежи стали супермаркеты, кафе и рестораны, а также маркетплейсы.

Также в числе наиболее востребованных категорий — товары для дома, оплата поездок на транспорте, одежда и обувь, электроника, аптеки, такси и АЗС. Средний чек в этих категориях составил 1,7 тыс. рублей. Наибольшие расходы зафиксированы при покупке электроники (в среднем 5,8 тыс. рублей), на маркетплейсах (2,7 тыс. рублей), а также в магазинах одежды и обуви (2,6 тыс. рублей).

«Молодым людям сегодня важно не просто тратить по карте — они хотят получать максимум выгоды от своих покупок. Молодежь совмещает онлайн-покупки, развлечения и повседневные расходы, а программа лояльности и специальные предложения от партнеров помогают делать это выгоднее», — отметил Алексей Охорзин, старший вице-президент, руководитель департамента продуктов розничного бизнеса ВТБ.

Провести День российского студенчества интересно поможет Пушкинская карта. Картой можно оплатить билеты в кино, театр, музей или на концерт. Лимит карты на год — 5 тыс. рублей, 2 тыс. из которых можно потратить на кино. Оформить карту можно в приложениях «Госуслуги Культура» и ВТБ Онлайн (если пользователь — клиент банка), оформление займет несколько минут.