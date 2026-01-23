Врач-эндокринолог назвала продукты, которые полезно есть в мороз

Зимой, чтобы укрепить иммунную систему, стоит употреблять продукты с высоким содержанием белка и ферментированные продукты. Об этом «Известиям» сообщила врач-эндокринолог Мария Матвеева.

«Мясо, рыба, субпродукты, яйца. Это могут быть цельнозерновые продукты, содержащие длинные углеводы, овощи в том числе, например квашеная капуста. Ферментированные продукты для нашей микробиоты хорошо подходят. Фрукты — гранат, хурма, слива, абрикос», — сказала Мария Матвеева агентству городских новостей «Москва».

Она подчеркнула, что необходимо включить в рацион супы, чай и кофе. Также врач отметила, что некоторые специи, как имбирь, кориандр, анис, корица и чеснок, обладают согревающими свойствами.