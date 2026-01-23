В Скопинском районе мужчина пытался убить знакомого кирпичом

В Скопинском районе полицейские предотвратили тяжкое преступление. В межмуниципальный отдел МВД России «Скопинский» обратился 44-летний житель села Горлово, сообщивший, что знакомый угрожает убить его кирпичом. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

На место происшествия оперативно выехали сотрудники полиции. Они установили, что к угрозам причастен 50-летний местный житель. Мужчину разыскали и доставили в отдел полиции.

По предварительным данным, заявитель пришел в гости к знакомому, где мужчины распивали спиртное. Во время застолья между ними произошел конфликт из-за количества алкоголя. В ходе ссоры хозяин дома, находясь в состоянии алкогольного опьянения, взял кирпич и пригрозил гостю убийством. Испугавшись, мужчина выбежал из дома и обратился в полицию.

Дознаватель возбудил в отношении подозреваемого уголовное дело по ч. 1 ст. 119 УК РФ (угроза убийством). Санкция статьи предусматривает до двух лет лишения свободы.