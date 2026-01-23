Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Птн, 23
-16°
Сбт, 24
-18°
Вск, 25
-17°
ЦБ USD 76.04 -1.48 23/01
ЦБ EUR 88.79 -1.93 23/01
Нал. USD 76.78 / 77.00 23/01 09:25
Нал. EUR 89.91 / 91.40 23/01 09:25
Новости
Итоги года New
Публикации
Тренировался на земле, играл против Витиньи из ПСЖ. Интервью с покорит...
Николай Титков — родился в Рязани. В 2025 году футболис...
Вчера 13:54
885
Вонь, холод и риск замыкания. Жители многострадальной пятиэтажки в Ряз...
Подвал многоквартирного дома № 41, расположенного в Ряз...
19 января 18:11
1 694
Как «не заглохнуть» зимой? Чек-лист от эксперта
Зима и календарная, и природная в полном разгаре. Впере...
16 января 16:30
950
Рязань — дважды новогодняя столица. Сравнение 2020 и 2026 годов
Рязань уже два раза становилась новогодней столицей Рос...
16 января 13:35
4 011
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
Мосты, дороги и школы. Интервью с Павлом Супруном
О 90-х, фанатском движении и разочаровании в системе. Интервью с Денисом Боковым
«Сегодня чиновник не калужский волк, а товарищ». Интервью с управляющим директором ГК «Зеленый сад — наш дом»
«Я не кабинетный человек». Первое большое интервью Рустама Халикова
ИТОГИ ГОДА 2025
Все спецпроекты →
В Скопинском районе мужчина пытался убить знакомого кирпичом
В Скопинском районе полицейские предотвратили тяжкое преступление. В межмуниципальный отдел МВД России «Скопинский» обратился 44-летний житель села Горлово, сообщивший, что знакомый угрожает убить его кирпичом. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В Скопинском районе полицейские предотвратили тяжкое преступление. В межмуниципальный отдел МВД России «Скопинский» обратился 44-летний житель села Горлово, сообщивший, что знакомый угрожает убить его кирпичом. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

На место происшествия оперативно выехали сотрудники полиции. Они установили, что к угрозам причастен 50-летний местный житель. Мужчину разыскали и доставили в отдел полиции.

По предварительным данным, заявитель пришел в гости к знакомому, где мужчины распивали спиртное. Во время застолья между ними произошел конфликт из-за количества алкоголя. В ходе ссоры хозяин дома, находясь в состоянии алкогольного опьянения, взял кирпич и пригрозил гостю убийством. Испугавшись, мужчина выбежал из дома и обратился в полицию.

Дознаватель возбудил в отношении подозреваемого уголовное дело по ч. 1 ст. 119 УК РФ (угроза убийством). Санкция статьи предусматривает до двух лет лишения свободы.