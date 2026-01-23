В школах РФ могут сократить изучение иностранных языков

«С 2026 учебного года министерство просвещения планирует сократить количество часов иностранного языка в 5-7 классах с трех часов в неделю до двух, то есть общий объем иностранного языка сократится с 510 до 408 часов», — сказал Андрей Лубков. По словам ректора, такая мера нужна, чтобы уменьшить нагрузку на школьников и более эффективно распределить их время.

