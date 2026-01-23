В Шацке открылся новый клиентский офис ПАО «РЭСК»

В Шацке по адресу ул. Карла Маркса, д. 34 начал работу новый клиентский офис Рязанской энергетической сбытовой компании (входит в Группу РусГидро). Открытие офиса стало частью системной работы компании по развитию клиентской инфраструктуры в Рязанской области и направлено на повышение доступности и качества обслуживания жителей региона.

Реализация проекта способствует исполнению указов Президента Российской Федерации по выполнению государственных программ «Экономика данных и цифровая трансформация государства» и «Доступная среда», а также реализации программы РусГидро по повышению качества услуг с использованием цифровых технологий.

Высокотехнологичный клиентский офис будет ежегодно обслуживать более 17000 физических лиц и около 500 корпоративных клиентов. Здесь представлен широкий спектр цифровых сервисов, применяемых сегодня в сфере жилищно-коммунальных услуг. Особое внимание уделено технологиям отечественного производства: офис оснащен оборудованием, созданным российскими разработчиками по индивидуальному техническому заданию РусГидро.

В новом офисе клиенты могут получить полный спектр услуг по принципу «единого окна»: проконсультироваться по вопросам энергоснабжения, начислений и оплаты, оформить договор, подать заявление или обращение, а также произвести безналичную оплату с помощью платежных терминалов.

Для повышения скорости и удобства обслуживания предусмотрена зона самообслуживания с информационными панелями, интерактивными терминалами и автоматизированными системами ввода данных. Помещение спроектировано с учётом требований «Доступной среды» и адаптировано для людей с ограниченными возможностями здоровья, посетителей старшего возраста и родителей с маленькими детьми.

В торжественном открытии нового клиентского офиса приняли участие заместитель председателя Правительства Рязанской области Рустам Халиков, глава Шацкого муниципального района Алексей Яныкин, заместитель генерального директора по развитию энергосбытовой деятельности ПАО «РусГидро» Владимир Кимерин и исполнительный директор ПАО «РЭСК» Светлана Волощук.

Публичное акционерное общество «Рязанская энергетическая сбытовая компания» (ПАО «РЭСК») — гарантирующий поставщик электроэнергии в Рязанской области, обслуживающий более 467 тыс. физических и 12 тыс. юридических лиц. Компания осуществляет энергосбытовую деятельность во всех административных районах Рязанской области.