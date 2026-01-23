Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Птн, 23
-16°
Сбт, 24
-18°
Вск, 25
-17°
ЦБ USD 76.04 -1.48 23/01
ЦБ EUR 88.79 -1.93 23/01
Нал. USD 76.97 / 77.00 23/01 12:05
Нал. EUR 89.91 / 90.51 23/01 12:05
Новости
Итоги года New
Публикации
Тренировался на земле, играл против Витиньи из ПСЖ. Интервью с покорит...
Николай Титков — родился в Рязани. В 2025 году футболис...
Вчера 13:54
1 086
Вонь, холод и риск замыкания. Жители многострадальной пятиэтажки в Ряз...
Подвал многоквартирного дома № 41, расположенного в Ряз...
19 января 18:11
1 729
Как «не заглохнуть» зимой? Чек-лист от эксперта
Зима и календарная, и природная в полном разгаре. Впере...
16 января 16:30
964
Рязань — дважды новогодняя столица. Сравнение 2020 и 2026 годов
Рязань уже два раза становилась новогодней столицей Рос...
16 января 13:35
4 048
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
Мосты, дороги и школы. Интервью с Павлом Супруном
О 90-х, фанатском движении и разочаровании в системе. Интервью с Денисом Боковым
«Сегодня чиновник не калужский волк, а товарищ». Интервью с управляющим директором ГК «Зеленый сад — наш дом»
«Я не кабинетный человек». Первое большое интервью Рустама Халикова
ИТОГИ ГОДА 2025
Все спецпроекты →
В Шацке открылся новый клиентский офис ПАО «РЭСК»

В Шацке по адресу ул. Карла Маркса, д. 34 начал работу новый клиентский офис Рязанской энергетической сбытовой компании (входит в Группу РусГидро). Открытие офиса стало частью системной работы компании по развитию клиентской инфраструктуры в Рязанской области и направлено на повышение доступности и качества обслуживания жителей региона.

Реализация проекта способствует исполнению указов Президента Российской Федерации по выполнению государственных программ «Экономика данных и цифровая трансформация государства» и «Доступная среда», а также реализации программы РусГидро по повышению качества услуг с использованием цифровых технологий.

Высокотехнологичный клиентский офис будет ежегодно обслуживать более 17000 физических лиц и около 500 корпоративных клиентов. Здесь представлен широкий спектр цифровых сервисов, применяемых сегодня в сфере жилищно-коммунальных услуг. Особое внимание уделено технологиям отечественного производства: офис оснащен оборудованием, созданным российскими разработчиками по индивидуальному техническому заданию РусГидро.

В новом офисе клиенты могут получить полный спектр услуг по принципу «единого окна»: проконсультироваться по вопросам энергоснабжения, начислений и оплаты, оформить договор, подать заявление или обращение, а также произвести безналичную оплату с помощью платежных терминалов.

Для повышения скорости и удобства обслуживания предусмотрена зона самообслуживания с информационными панелями, интерактивными терминалами и автоматизированными системами ввода данных. Помещение спроектировано с учётом требований «Доступной среды» и адаптировано для людей с ограниченными возможностями здоровья, посетителей старшего возраста и родителей с маленькими детьми.

В торжественном открытии нового клиентского офиса приняли участие заместитель председателя Правительства Рязанской области Рустам Халиков, глава Шацкого муниципального района Алексей Яныкин, заместитель генерального директора по развитию энергосбытовой деятельности ПАО «РусГидро» Владимир Кимерин и исполнительный директор ПАО «РЭСК» Светлана Волощук.

Публичное акционерное общество «Рязанская энергетическая сбытовая компания» (ПАО «РЭСК») — гарантирующий поставщик электроэнергии в Рязанской области, обслуживающий более 467 тыс. физических и 12 тыс. юридических лиц. Компания осуществляет энергосбытовую деятельность во всех административных районах Рязанской области.