В Рязанской области в ночь на субботу похолодает до -27°С

В области будет переменная облачность. На дорогах — гололедица. Осадков не ожидается. Ветер прогнозируют переменных направлений, 2-7 м/с. Температура воздуха ночью составит −27…−22°С, днем — −20…−15°С.

