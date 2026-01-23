В Рязанской области объявили желтый уровень погодной опасности

Желтый уровень опасности действует в регионе из-за гололедицы. По данным синоптиков, он сохранится до 23:00 26 января. Ранее стало известно, что 24 января на территории Рязанской области ожидается понижение средней суточной температуры воздуха на 5 и более градусов по сравнению с предыдущими сутками.