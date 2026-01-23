Рязань
В Рязанской области нашли подпольную нарколабораторию
В Рязанской области нашли подпольную нарколабораторию. Об этом 23 января сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

По предварительной информации полицейских, 24-летний уроженец страны Центральной Азии у себя на родине работал закладчиком на теневой интернет-магазин. В 2025 году ему дали задание отправиться в Россию, найти подходящее помещение и наладить работу подпольной нарколаборатории.

Злоумышленник арендовал дом на окраине деревни Озерье Клепиковского района. Анонимные сообщники через тайники передали ему оборудование и химикаты.

Нарколабораторию ликвидировали сотрудники регионального управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД, УФСБ по Рязанской области и ОМВД по Клепиковскому району. Иностранца задержали во время производства зелья.

В доме и хозяйственных постройках обнаружили более 1,6 кг мефедрона, 24 канистры с жидкостями, лабораторную посуду, электронные весы, магнитные мешалки, вакууматор и противогаз.

Как выяснили оперативники, изготовленную ранее партию наркотика злоумышленник поместил в тайник около клепиковского села Павлово. На участке нашли упаковку с наркотиком массой около 4 кг.

Задержанный также признался, что другую партию недавно передал курьеру. Им оказался 33-летний житель Челябинской области. Его задержали с 490 г «синтетики».

Всего изъято 7 кг 568 г мефедрона.

Возбуждены уголовные дела. Злоумышленников заключили под стражу.