В Рязани осудят организатора и работников подпольного игрового клуба
В Рязани осудят организатора и работников подпольного игрового клуба. Об этом сообщили 23 января в пресс-службе облпрокуратуры.

Установлено, что в 2020 году местный житель организовал незаконный игорный бизнес в нежилом помещении, принадлежащем родственнице. Он установил игровое оборудование и компьютер. Также привлек четырех человек в качестве администраторов.

С января 2021 года по декабрь 2024 года участники преступной группы незаконно проводили азартные игры. Их доход составил более 18 млн рублей.

Полицейские пресекли незаконную деятельность.

Зампрокурора области Александр Качуренко утвердил обвинительное заключение в отношении двоих мужчин и трех женщин. Им грозит до шести лет тюрьмы.

Уголовное дело по части 3 статьи 171.2 УК РФ (организация и проведении азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны) направят в Московский райсуд Рязани.