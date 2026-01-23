В России в 2025 году стоимость «борщевого набора» снизилась почти на 19%

Средняя его цена составила 205 рублей. Тогда как в 2024-м «борщевой набор» стоил 253 рубля. Так, он подешевел на 18,9%, или на 48 рублей. Заметнее всего снизилась стоимость капусты — на 27,6% (до 34,4 рубля) и картошки — на 21,6% (до 43,4 рубля). Цена на репчатый лук упала почти на 17%, в среднем он стоил 42,7 рубля. Свекла подешевела на 16%, до 40,1 рубля, морковь — на 8,9%, до 44,4 рубля.

