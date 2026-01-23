Рязань
Тренировался на земле, играл против Витиньи из ПСЖ. Интервью с покорит...
Николай Титков — родился в Рязани. В 2025 году футболис...
Вчера 13:54
1 270
Вонь, холод и риск замыкания. Жители многострадальной пятиэтажки в Ряз...
Подвал многоквартирного дома № 41, расположенного в Ряз...
19 января 18:11
1 771
Как «не заглохнуть» зимой? Чек-лист от эксперта
Зима и календарная, и природная в полном разгаре. Впере...
16 января 16:30
981
Рязань — дважды новогодняя столица. Сравнение 2020 и 2026 годов
Рязань уже два раза становилась новогодней столицей Рос...
16 января 13:35
4 090
Интервью с Павлом Малковым
Мосты, дороги и школы. Интервью с Павлом Супруном
О 90-х, фанатском движении и разочаровании в системе. Интервью с Денисом Боковым
«Сегодня чиновник не калужский волк, а товарищ». Интервью с управляющим директором ГК «Зеленый сад — наш дом»
«Я не кабинетный человек». Первое большое интервью Рустама Халикова
ИТОГИ ГОДА 2025
В Рособрнадзоре назвали условие отмены ЕГЭ
Отказ от Единого государственного экзамена (ЕГЭ) может быть осуществлён только при наличии полноценной альтернативы, однако на данный момент такой замены не существует. Об этом 23 января сообщили в Рособрнадзоре.

«Рособрнадзор неоднократно подчеркивал, что отмена ЕГЭ возможна только при наличии тщательно проработанной замены, которой пока нет», — приводит текст заявления «РИА Новости».

Кроме того, в ведомстве отметили свою готовность к конструктивному диалогу по этому вопросу и добавили, что после анализа предложений будут улучшены процедуры и содержание экзаменов.

Ранее вице-спикер Госдумы Петр Толстой заявил, что ЕГЭ следует постепенно отменять на территории России.