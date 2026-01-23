В Рособрнадзоре назвали условие отмены ЕГЭ

Отказ от Единого государственного экзамена (ЕГЭ) может быть осуществлён только при наличии полноценной альтернативы, однако на данный момент такой замены не существует. Об этом 23 января сообщили в Рособрнадзоре. «Рособрнадзор неоднократно подчеркивал, что отмена ЕГЭ возможна только при наличии тщательно проработанной замены, которой пока нет», — приводит текст заявления «РИА Новости». Кроме того, в ведомстве отметили свою готовность к конструктивному диалогу по этому вопросу и добавили, что после анализа предложений будут улучшены процедуры и содержание экзаменов. Ранее вице-спикер Госдумы Петр Толстой заявил, что ЕГЭ следует постепенно отменять на территории России.

