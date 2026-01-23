В небе над Рязанской областью засняли северное сияние
Северное сияние в небе над регионом заметили вечером в пятницу, 23 января. «Прямо сейчас на рязанской камере проекта STARVISOR видны столбики северного сияния!» — говорится в посте.
В небе над Рязанской областью засняли северное сияние. Кадры разместили в Telegram-канале «RZNASTRO | Раздаем космос».
Фото взято из Telegram-канала «RZNASTRO | Раздаем космос».