В Госдуму внесли законопроект об упрощении оформления пьяных водителей

Предлагается упростить процесс, разрешив либо отдельный протокол об отстранении, либо отметку в других документах (например, в акте освидетельствования). Для протокола о задержании автомобиля предлагается сделать отметку об административном правонарушении.

В Госдуму внесен законопроект об оптимизации работы ГИБДД, сокращающий объем процессуальных документов при оформлении водителей в состоянии алкогольного опьянения. Документ опубликовали на сайте нижней палаты парламента.

При обнаружении водителя в нетрезвом виде оформляют от трёх до пяти документов: протокол об отстранении, акт освидетельствования, протоколы направления на медэкспертизу, об административном правонарушении и задержания транспортного средства. Составление документа об отстранении считается лишним.

Предлагается упростить процесс, разрешив либо отдельный протокол об отстранении, либо отметку в других документах (например, в акте освидетельствования). Для протокола о задержании автомобиля предлагается сделать отметку об административном правонарушении.

Отмечается, что в 2024 году возбуждено 403,5 тысячи дел за управление в нетрезвом виде. Оформление одного документа занимает около пяти минут. Упрощение процесса сэкономит 33,6 тысячи рабочих часов и уменьшит расходы на бланки.