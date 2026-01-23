В Госдуме предложили ввести 13-ю стипендию для студентов

Глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных организаций Яна Лантратова выступила с инициативой о введении ежегодной «тринадцатой стипендии» для студентов. Об этом пишет РИА Новости. В своем обращении Лантратова подчеркнула, что целесообразно закрепить данную выплату на нормативном уровне. Предлагается, чтобы «тринадцатая стипендия» перечислялась в декабре или вместе с последней декабрьской стипендией студентам очной формы обучения, получающим государственную академическую или социальную стипендию. Кроме того, инициатива охватывает аспирантов, ординаторов и ассистентов-стажеров.

Яна Лантратова отметила, что данная мера поможет снизить финансовую нагрузку на студентов и их семьи в предновогодний период, повысит устойчивость образовательных траекторий и создаст более равные стартовые условия для всех обучающихся. Она также указала на проблему неравномерного материального обеспечения студентов, что влияет на их образовательные возможности.

Напомним, ранее в ГД предложили поднять стипендию студентам до 18,9 тысяч рублей.