Тренировался на земле, играл против Витиньи из ПСЖ. Интервью с покорит...
Николай Титков — родился в Рязани. В 2025 году футболис...
Вчера 13:54
1 270
Вонь, холод и риск замыкания. Жители многострадальной пятиэтажки в Ряз...
Подвал многоквартирного дома № 41, расположенного в Ряз...
19 января 18:11
1 771
Как «не заглохнуть» зимой? Чек-лист от эксперта
Зима и календарная, и природная в полном разгаре. Впере...
16 января 16:30
981
Рязань — дважды новогодняя столица. Сравнение 2020 и 2026 годов
Рязань уже два раза становилась новогодней столицей Рос...
16 января 13:35
4 090
В Госдуме предложили ввести 13-ю стипендию для студентов
Яна Лантратова отметила, что данная мера поможет снизить финансовую нагрузку на студентов и их семьи в предновогодний период, повысит устойчивость образовательных траекторий и создаст более равные стартовые условия для всех обучающихся. Она также указала на проблему неравномерного материального обеспечения студентов, что влияет на их образовательные возможности.

Напомним, ранее в ГД предложили поднять стипендию студентам до 18,9 тысяч рублей.