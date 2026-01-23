В Госдуме предложили усилить контроль за ценами на продукты

«Приходя в магазин, россияне всё чаще отмечают, что сегодня на свою зарплату могут позволить себе меньше товаров, чем могли купить вчера. Направил письмо в ФАС с просьбой организовать комплексный превентивный контроль за ценовой политикой предприятий, изготавливающих продукты питания, а также призываю службу оценить обоснованность изменения цен на эту категорию товаров», — заявил парламентарий.

ЛДПР предложила ФАС усилить контроль за ценами на продукты. Об этом сообщил «Известиям» депутат Леонид Слуцкий.

По словам Слуцкого, уже 12 января 2026 года цены на огурцы увеличились на 21,3%, на помидоры — на 13,6%, на картофель — на 5,8%, а на свеклу и лук — на 3,6%.