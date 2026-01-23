Рязань
Все публикации →
В Госдуме предложили предоставлять отпуска родителям за успехи детей
В Госдуме предложили предоставлять родителям отличников дополнительный оплачиваемый отпуск. Об этом сообщило издание ТАСС.

Парламентарии разработали законопроект, который даёт одному из родителей школьников, получивших золотую медаль или ставших победителями всероссийской олимпиады, право на пять календарных дней оплачиваемого отпуска. Изменения планируют ввести в Трудовой кодекс РФ.

«Государство награждает медалями детей и поощряет учителей, а кто наградит родителей? Годы без выходных, ночи над учебниками вместо отдыха, бесконечная поддержка и вера в своего ребенка — вот реальная цена золотой медали… Наша инициатива — „спасибо“ от страны за ваше терпение, за ваше упорство и про „мы вами гордимся“ за ваших успешных детей», — пояснил депутат Дмитрий Свищев.