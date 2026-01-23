В ГД предложили интегрировать сайты знакомств с данными с «Госуслуг»

Горячева напомнила, что МВД поддержало предложение депутатов о маркировке на сайтах знакомств пользователей с судимостью по определённым статьям УК РФ. Ведомство работает с Минцифры над сервисом для проверки. Депутат отметила, что речь идёт о верификации с минимальным раскрытием данных. Отмечается, что на портале «Госуслуги» уже действует реестр злостных неплательщиков алиментов, и Горячева планирует обсуждать интеграцию таких реестров с платформами знакомств.

