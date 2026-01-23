Рязань
Тренировался на земле, играл против Витиньи из ПСЖ. Интервью с покорит...
Николай Титков — родился в Рязани. В 2025 году футболис...
Вчера 13:54
885
Вонь, холод и риск замыкания. Жители многострадальной пятиэтажки в Ряз...
Подвал многоквартирного дома № 41, расположенного в Ряз...
19 января 18:11
1 694
Как «не заглохнуть» зимой? Чек-лист от эксперта
Зима и календарная, и природная в полном разгаре. Впере...
16 января 16:30
950
Рязань — дважды новогодняя столица. Сравнение 2020 и 2026 годов
Рязань уже два раза становилась новогодней столицей Рос...
16 января 13:35
4 011
Интервью с Павлом Малковым
Мосты, дороги и школы. Интервью с Павлом Супруном
О 90-х, фанатском движении и разочаровании в системе. Интервью с Денисом Боковым
«Сегодня чиновник не калужский волк, а товарищ». Интервью с управляющим директором ГК «Зеленый сад — наш дом»
«Я не кабинетный человек». Первое большое интервью Рустама Халикова
ИТОГИ ГОДА 2025
В ГД предложили интегрировать сайты знакомств с данными с «Госуслуг»
Для прозрачности профили пользователей на сайтах знакомств необходимо связать с данными из «Госуслуг», при этом не раскрывая лишнюю личную информацию. Об этом заявила ТАСС первый зампред комитета Госдумы по просвещению Ксения Горячева.

Горячева напомнила, что МВД поддержало предложение депутатов о маркировке на сайтах знакомств пользователей с судимостью по определённым статьям УК РФ. Ведомство работает с Минцифры над сервисом для проверки. Депутат отметила, что речь идёт о верификации с минимальным раскрытием данных.

Отмечается, что на портале «Госуслуги» уже действует реестр злостных неплательщиков алиментов, и Горячева планирует обсуждать интеграцию таких реестров с платформами знакомств.