В ДТП в Рязани пострадала 26-летняя девушка

ДТП произошло 22 января, примерно в 8:30, возле дома № 25 на улице Циолковского. Столкнулись «Фиат Дукато», за рулем которого был 67-летний житель Рязанского района, и автомобиль «Белджи», которым управляла 26-летняя девушка. Она обращалась за медпомощью. Полицейские проводят проверку и устанавливают обстоятельства происшествия.

В ДТП в Рязани пострадала 26-летняя девушка. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

ДТП произошло 22 января, примерно в 8:30, возле дома № 25 на улице Циолковского.

Столкнулись «Фиат Дукато», за рулем которого был 67-летний житель Рязанского района, и автомобиль «Белджи», которым управляла 26-летняя девушка.

Она обращалась за медпомощью.

Полицейские проводят проверку и устанавливают обстоятельства происшествия.