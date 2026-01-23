Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Птн, 23
-16°
Сбт, 24
-18°
Вск, 25
-17°
ЦБ USD 76.04 -1.48 23/01
ЦБ EUR 88.79 -1.93 23/01
Нал. USD 76.78 / 77.00 23/01 09:25
Нал. EUR 89.91 / 91.40 23/01 09:25
Новости
Итоги года New
Публикации
Тренировался на земле, играл против Витиньи из ПСЖ. Интервью с покорит...
Николай Титков — родился в Рязани. В 2025 году футболис...
Вчера 13:54
885
Вонь, холод и риск замыкания. Жители многострадальной пятиэтажки в Ряз...
Подвал многоквартирного дома № 41, расположенного в Ряз...
19 января 18:11
1 694
Как «не заглохнуть» зимой? Чек-лист от эксперта
Зима и календарная, и природная в полном разгаре. Впере...
16 января 16:30
950
Рязань — дважды новогодняя столица. Сравнение 2020 и 2026 годов
Рязань уже два раза становилась новогодней столицей Рос...
16 января 13:35
4 011
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
Мосты, дороги и школы. Интервью с Павлом Супруном
О 90-х, фанатском движении и разочаровании в системе. Интервью с Денисом Боковым
«Сегодня чиновник не калужский волк, а товарищ». Интервью с управляющим директором ГК «Зеленый сад — наш дом»
«Я не кабинетный человек». Первое большое интервью Рустама Халикова
ИТОГИ ГОДА 2025
Все спецпроекты →
У красноярского бизнесмена требуют выкуп 30 млн за похищенного сына

У красноярского бизнесмена требуют выкуп за похищенного сына. Об этом сообщили в телеграм-канале Baza.

В Красноярске пропал 14-летний сын местного предпринимателя. Школьник безвозвратно ушёл из дома в Серебряном Бору. Его вместе с неизвестным удалось обнаружить по камерам видеонаблюдения. После чего родителям мальчика стали приходить видеосообщения с требованием выкупа.

По предварительной информации, вечером отец подростка вернулся домой и обнаружил, что сына нет. Из сейфов пропали около 3 млн рублей. Затем мужчине прислали видео, на котором его ребёнок обращается с просьбой выполнить требования похитителей. Неизвестные потребовали выкуп в 30 млн.

Возбуждено уголовное дело по статье о похищении несовершеннолетнего.

Фото: «Поиск пропавших детей» им. Оксаны Василишиной / Telegram.