У красноярского бизнесмена требуют выкуп 30 млн за похищенного сына

У красноярского бизнесмена требуют выкуп за похищенного сына. Об этом сообщили в телеграм-канале Baza.

В Красноярске пропал 14-летний сын местного предпринимателя. Школьник безвозвратно ушёл из дома в Серебряном Бору. Его вместе с неизвестным удалось обнаружить по камерам видеонаблюдения. После чего родителям мальчика стали приходить видеосообщения с требованием выкупа.

По предварительной информации, вечером отец подростка вернулся домой и обнаружил, что сына нет. Из сейфов пропали около 3 млн рублей. Затем мужчине прислали видео, на котором его ребёнок обращается с просьбой выполнить требования похитителей. Неизвестные потребовали выкуп в 30 млн.

Возбуждено уголовное дело по статье о похищении несовершеннолетнего.

Фото: «Поиск пропавших детей» им. Оксаны Василишиной / Telegram.