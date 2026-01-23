Трамп заявил о риске новых территориальных потерь Украины

Президент США Дональд Трамп заявил, что Украина может утратить еще больше территорий, если не удастся заключить соглашение с Россией об урегулировании конфликта. Об этом он сказал во время общения с журналистами, сообщает РИА Новости.

Президент США Дональд Трамп заявил, что Украина может утратить еще больше территорий, если не удастся заключить соглашение с Россией об урегулировании конфликта. Об этом он сказал во время общения с журналистами, сообщает РИА Новости.

«Я думал, что Владимир Путин хочет получить целиком все. Возможно, это и так, но он не станет идти дальше, если только мы не заключим соглашения», — отметил Трамп.

Он также напомнил, что Россия ранее заявляла о готовности к мирному урегулированию ситуации вокруг Украины и участвует в обсуждении предложенного США мирного плана.

Ранее Трамп отмечал, что достижение соглашения по Украине по-прежнему осложняют те же вопросы, которые тормозили переговоры в течение последнего года.

Фото: CNN.