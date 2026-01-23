Рязань
Тренировался на земле, играл против Витиньи из ПСЖ. Интервью с покорит...
Николай Титков — родился в Рязани. В 2025 году футболис...
Вчера 13:54
1 543
Вонь, холод и риск замыкания. Жители многострадальной пятиэтажки в Ряз...
Подвал многоквартирного дома № 41, расположенного в Ряз...
19 января 18:11
1 811
Как «не заглохнуть» зимой? Чек-лист от эксперта
Зима и календарная, и природная в полном разгаре. Впере...
16 января 16:30
993
Рязань — дважды новогодняя столица. Сравнение 2020 и 2026 годов
Рязань уже два раза становилась новогодней столицей Рос...
16 января 13:35
4 120
ТАСС: на трехсторонней встрече в Абу-Даби обсудили буферные зоны
В Абу-Даби проходит встреча трехсторонней рабочей группы России, США и Украины, посвященная вопросам безопасности. По информации источника ТАСС, на повестке дня обсуждение буферных зон и различных механизмов контроля. Эти темы наряду с другими важными аспектами будут рассмотрены участниками переговоров. Начало встречи подтвердил МИД ОАЭ Абдалла бен Заид Аль Нахайян. Место проведения переговоров остается конфиденциальным.

Ранее помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что первая встреча группы состоялась 23 января. Российскую делегацию возглавляет начальник Главного управления Генштаба ВС Игорь Костюков, а украинскую часть представляет секретарь Совета национальной безопасности и обороны Рустем Умеров.

Буферная зона — район, созданный для отделения одной территории от другой. Преимущественно они используются в международных отношениях для снижения напряженности между сторонами конфликта и минимизации риска прямых столкновений.