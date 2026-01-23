ТАСС: на трехсторонней встрече в Абу-Даби обсудили буферные зоны

В Абу-Даби проходит встреча трехсторонней рабочей группы России, США и Украины, посвященная вопросам безопасности. По информации источника ТАСС, на повестке дня обсуждение буферных зон и различных механизмов контроля. Эти темы наряду с другими важными аспектами будут рассмотрены участниками переговоров. Начало встречи подтвердил МИД ОАЭ Абдалла бен Заид Аль Нахайян. Место проведения переговоров остается конфиденциальным.

В Абу-Даби проходит встреча трехсторонней рабочей группы России, США и Украины, посвященная вопросам безопасности. По информации источника ТАСС, на повестке дня обсуждение буферных зон и различных механизмов контроля.

Эти темы наряду с другими важными аспектами будут рассмотрены участниками переговоров.

Начало встречи подтвердил МИД ОАЭ Абдалла бен Заид Аль Нахайян. Место проведения переговоров остается конфиденциальным.

Ранее помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что первая встреча группы состоялась 23 января. Российскую делегацию возглавляет начальник Главного управления Генштаба ВС Игорь Костюков, а украинскую часть представляет секретарь Совета национальной безопасности и обороны Рустем Умеров.

Буферная зона — район, созданный для отделения одной территории от другой. Преимущественно они используются в международных отношениях для снижения напряженности между сторонами конфликта и минимизации риска прямых столкновений.