Sky News: в Абу-Даби начались переговоры России, США и Украины

В Абу-Даби начались переговоры между представителями России, США и Украины, сообщает Sky News со ссылкой на собственного корреспондента.
Уточняется, что это событие стало первой прямой трехсторонней встречей с момента начала военной операции. Однако пока неясно, находятся ли украинская и российская делегации в одной комнате.
По информации украинского офиса президента, переговоры еще не начались, и советник главы государства Дмитрий Литвин заявил, что официальное время начала встречи пока не определено. Тем не менее, члены делегаций уже могли начать неформальные обсуждения.
Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал встречу в своей речи на форуме в Давосе, отметив, что она продлится два дня. Основными темами переговоров станут вопросы, касающиеся Донбасса и территориальные споры. Как сообщает Axios, Киев и Вашингтон намерены попросить Москву прекратить удары по энергетической инфраструктуре Украины в обмен на остановку атак Киева на российские танкеры и нефтеперерабатывающие заводы.
В состав украинской делегации входят ключевые фигуры, такие как секретарь Совета национальной безопасности и обороны Рустем Умеров и глава офиса президента Кирилл Буданов. Российскую делегацию возглавляет адмирал Игорь Костюков, начальник Главного управления Генштаба.
Параллельно с трехсторонними переговорами в Абу-Даби пройдет встреча американского спецпосланника Стива Уиткоффа с российским спецпредставителем Кириллом Дмитриевым для обсуждения экономических вопросов.
Фото: РИА Новости.