Sky News: в Абу-Даби начались переговоры России, США и Украины
В Абу-Даби стартовали переговоры между представителями России, США и Украины, сообщает Sky News. Пока неясно, находятся ли российская и украинская делегации в одной комнате. Украинский офис президента сообщает, что официальное начало обсуждений не назначено, однако уже возможны неформальные контакты. Президент Зеленский анонсировал встречу на форуме в Давосе, она продлится два дня. Основные темы — Донбасс и территориальные споры. По информации Axios, Киев и Вашингтон намерены в обмен на прекращение ударов по российским танкерам и НПЗ добиться от Москвы прекращения атак на энергетику Украины.

В Абу-Даби начались переговоры между представителями России, США и Украины, сообщает Sky News со ссылкой на собственного корреспондента.

Уточняется, что это событие стало первой прямой трехсторонней встречей с момента начала военной операции. Однако пока неясно, находятся ли украинская и российская делегации в одной комнате.

По информации украинского офиса президента, переговоры еще не начались, и советник главы государства Дмитрий Литвин заявил, что официальное время начала встречи пока не определено. Тем не менее, члены делегаций уже могли начать неформальные обсуждения.

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал встречу в своей речи на форуме в Давосе, отметив, что она продлится два дня. Основными темами переговоров станут вопросы, касающиеся Донбасса и территориальные споры. Как сообщает Axios, Киев и Вашингтон намерены попросить Москву прекратить удары по энергетической инфраструктуре Украины в обмен на остановку атак Киева на российские танкеры и нефтеперерабатывающие заводы.

В состав украинской делегации входят ключевые фигуры, такие как секретарь Совета национальной безопасности и обороны Рустем Умеров и глава офиса президента Кирилл Буданов. Российскую делегацию возглавляет адмирал Игорь Костюков, начальник Главного управления Генштаба.

Параллельно с трехсторонними переговорами в Абу-Даби пройдет встреча американского спецпосланника Стива Уиткоффа с российским спецпредставителем Кириллом Дмитриевым для обсуждения экономических вопросов.

Фото: РИА Новости.