Силы ПВО за ночь сбили 12 украинских беспилотников над регионами России

В ночь на 23 января дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 12 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Об этом сообщили в Минобороны России.

В ночь на 23 января дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 12 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Об этом сообщили в Минобороны России.

По данным ведомства, семь БПЛА сбили над территорией Белгородской области, два — над Воронежской областью. Еще по одному беспилотнику уничтожили над Брянской, Пензенской и Астраханской областями.