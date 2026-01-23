Сантехники пользуются повышенным спросом у зумеров

Расписание рукоделов забито на месяцы вперёд. За один вызов их кошелёк пополняется на 5-15 тыс. рублей, а за замену радиаторов клиентам придётся заплатить до полумиллиона. Молодёжь — и зумеры, и миллениалы — зачастую не владеют свободным временем или необходимыми навыками, поэтому услуги мастеров так востребованы.