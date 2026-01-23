Рязань
Рязанский священник назвал страх смерти и похоть причинами занятия йогой
Рязанский священник Павел Коньков считает, что люди занимаются йогой либо из страха перед смертью, либо из желания нравиться другим. Он сомневается в мотивации тех, кто предпочитает демонстрировать свои способности, задавая вопрос, зачем стремиться к тому, чтобы другие видели, как ты «сворачиваешь себя в узел». Коньков не рекомендует воображать себя цветком лотоса в «мясорубке Вселенной», поскольку считает, что йога в некоторых аспектах противоречит христианскому учению. Для поддержания здоровья он советует простые и безопасные упражнения — турник и планку, а не травмоопасные практики.

Рязанский священник Павел Коньков высказался о занятиях йогой, заявив, что она не подходит для христиан. Об этом он написал в своем телеграм-канале.

Он считает, что многие занимаются йогой из-за страха смерти или желания понравиться другим. «Какое такое маниакальное желание, чтобы другие смотрели, как ты виртуозно сворачиваешь себя в узелок?», — пишет священник.

Коньков объясняет, что йога связана с определенным религиозным мировоззрением, которое противоречит учению Христа. Он также посоветовал пастве не представлять себя «цветком лотоса в мясорубке Вселенной».

С точки зрения физического здоровья священник также не рекомендует заниматься йогой. По его словам, есть более безопасные и эффективные упражнения, такие как планка и занятия на турнике. Коньков подчеркивает, что многие профессиональные йоги обращаются к массажистам из-за травм, что ставит под сомнение пользу этой практики.

Священник призвал задуматься о своих мотивациях: «Хочешь иметь здоровое, красивое тело — это достойное стремление, но зачем именно тебе оно?». Он упомянул, что по мнению исследователей, причин мотивации бывает лишь две: «страх смерти (и тогда тебе не на йогу, а в зал лечебной физкультуры), либо похоть (лайт-версия: ну чтобы нравиться другим людям)».

Коньков также напомнил, что тело — это «храм Святого Духа», который нужно поддерживать в чистоте и здоровье, готовым к службе.