Рязанский священник назвал страх смерти и похоть причинами занятия йогой

Рязанский священник Павел Коньков высказался о занятиях йогой, заявив, что она не подходит для христиан. Об этом он написал в своем телеграм-канале.

Он считает, что многие занимаются йогой из-за страха смерти или желания понравиться другим. «Какое такое маниакальное желание, чтобы другие смотрели, как ты виртуозно сворачиваешь себя в узелок?», — пишет священник.

Коньков объясняет, что йога связана с определенным религиозным мировоззрением, которое противоречит учению Христа. Он также посоветовал пастве не представлять себя «цветком лотоса в мясорубке Вселенной».

С точки зрения физического здоровья священник также не рекомендует заниматься йогой. По его словам, есть более безопасные и эффективные упражнения, такие как планка и занятия на турнике. Коньков подчеркивает, что многие профессиональные йоги обращаются к массажистам из-за травм, что ставит под сомнение пользу этой практики.

Священник призвал задуматься о своих мотивациях: «Хочешь иметь здоровое, красивое тело — это достойное стремление, но зачем именно тебе оно?». Он упомянул, что по мнению исследователей, причин мотивации бывает лишь две: «страх смерти (и тогда тебе не на йогу, а в зал лечебной физкультуры), либо похоть (лайт-версия: ну чтобы нравиться другим людям)».

Коньков также напомнил, что тело — это «храм Святого Духа», который нужно поддерживать в чистоте и здоровье, готовым к службе.