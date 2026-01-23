Рязанские медики спасли двухлетнего ребенка, проглотившего таблетки от давления

В Рязани бригада станции скорой помощи оперативно оказала помощь двухлетнему мальчику, который случайно проглотил таблетки от давления. Об этом сообщает пресс-служба регионального минздрава.

По словам мамы ребенка, в момент инцидента его бабушка на короткое время оставила на тумбочке лекарства. Когда женщина вернулась, ребенок уже разжевал содержимое таблеток.

Медики сразу приняли меры: врач Владимир Васильев, фельдшеры Лариса Фоломеева и Владимир Демкин оценили состояние ребенка и организовали его доставку в стационар. Водитель Александр Редькин преодолел пробки и непогоду, чтобы оперативно доставить пациента.

Сейчас ребенок дома, его жизни и здоровью ничего не угрожает.