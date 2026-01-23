Рязанцы пожаловались на ледяные глыбы после уборки дорог

Жители Рязани пожаловались на глыбы льда, которые дорожные службы оставили после расчистки дорог и тротуаров. Видео прислал один из читателей RZN.info.

Жители Рязани пожаловались на глыбы льда, которые дорожные службы оставили после расчистки дорог и тротуаров. Видео прислал один из читателей RZN.info.

По словам горожан, сложная ситуация сложилась напротив третьей детской поликлиники в микрорайоне Семчино.

Аналогичные проблемы, по словам рязанцев, наблюдаются на улицах Колхозной и Новой. В местных Telegram-каналах жители сообщают, что ледяные глыбы полностью перекрыли пешеходные тропинки, по которым ежедневно ходят родители с детьми, жители близлежащих домов и сотрудники бизнес-центра.