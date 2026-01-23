Рязанцев попросили не парковаться на Великанова и Комбайновой с 26 на 27 января
В ночь на 27 января будут убирать снег с улиц Великанова и Комбайновой. Поэтому водителей попросили не оставлять машины на этих улицах. Это необходимо для того, чтобы не мешать работе специальной техники. Отмечается, что на месте будет работать эвакуатор.
